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Украина обратилась к МВФ с запросом о новой программе: на что пойдут средства

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 15:34
Украина обратилась к МВФ с запросом о новой программе: на что пойдут средства Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новая программа с МВФ необходима Украине для покрытия дефицита и обеспечения макроэкономической стабильности. МВФ может кредитовать страны в состоянии войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"В начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом о начале новой программы кредитования. По нашему мнению, ее основными целями должны стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на получение Украиной статуса члена ЕС", - сказал он.

По его словам, сейчас продолжаются активные консультации между органами государственной власти в Украине и экспертами МВФ. "Мы также знаем, что внутри МВФ сейчас идут оживленные дискуссии относительно того, какой именно формат программы наиболее подходит для Украины", - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ выразил надежду, что "в ближайшее время будут официальные сообщения относительно форматов поддержки со стороны МВФ".

Николайчук также опроверг распространенное мнение о том, что МВФ не может кредитовать страны в состоянии войны. "Поэтому это не является препятствием для запуска программы", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров переформировывал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом, которая была создана в 2020 году. Группа будет готовить новую программу с МВФ.

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