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Коли Україна може отримати екстрену допомогу від МВФ: відповідь фонду

Фото: Україна може отримати від МВФ новий пакет фінансової допомоги (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

МВФ надасть Україні новий пакет фінансової допомоги в розмірі 1,4 млрд доларів у разі, якщо виконавчий комітет фонду побачить в Україні формування "продовольчого шоку".

Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Міжнародний валютний фонд може надати Україні екстрену допомогу на суму близько 1,4 млрд доларів майже відразу після того, як виконавча рада побачить маркери формування "продовольчого шокового вікна", яке пов'язують з різким подорожчанням продовольства", - зазначив Райс.

За його словами, представники МВФ зустрілися зі своїми українськими колегами в Сараєво на цьому тижні, щоб обговорити подальші кроки з розвитку співпраці. Результатом зустрічі стане створення спеціальної місії, яка розпочне технічні обговорення тривалої повноцінної програми фінансування України з боку МВФ.

Нещодавно стало відомо, що президент України Володимир Зеленський анонсував виділення Україні додаткової фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів.

Також раніше повідомлялося, що МВФ має намір допомогти Україні та країнам, які постраждали від зростання цін на продовольство.

Нагадаємо, на початку серпня Україна звернулася до Міжнародний валютний фонд з офіційним запитом про початок нової програми кредитування.

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