UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина получила от США новые партии военной помощи с "Джавелинами"

Автор: Артур Родивилов

В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. В частности, Украина получила новые "Джавелины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

Вес военной помощи, доставленный сегодня, составляет около 130 тонн.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве. "Джавелины", боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины. Всего на сегодня мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн", - сообщил Резников.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Напомним, в Украину также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.

Также сообщалось, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для кораблей, которое позволит противостоять России в Черном и Азовских морях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь