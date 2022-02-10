Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи. Поставки запланированы на эту неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве.