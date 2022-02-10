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Україна отримала від США нові партії військової допомоги з "Джавелінами"

Автор: Артур Родивилов

До Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США. Зокрема, Україна отримала нові "Джавеліни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

Вага військової допомоги, доставлена сьогодні, становить близько 130 тонн.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві. "Джавеліни", бойові постріли для гранатомета та інше оборонне спорядження для Збройних сил України. Всього на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн", - повідомив Резніков.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Нагадаємо, в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.

Також повідомлялося, що Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння для кораблів, яке дозволить протистояти Росії в Чорному та Азовських морях.

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Військова допомога