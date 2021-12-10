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Украина получила сигналы о поддержке обороны, - Резников

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 00:29
Украина получила сигналы о поддержке обороны, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Артур Родивилов

Украина получила от партнеров сигналы о поддержке обороны. В частности ВСУ нуждаются в системах ПРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире "Право на власть".

Министр обороны представил перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины.

"Получил достаточно положительные сигналы, которые мы можем получить. Не могу раскрывать, но могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты - это ПРО и ПВО", - заявил министр.

Также ВСУ интересуют "киберпространство и киберзащита, море и радиоэлектронная борьба".

"Это нам нужно для защиты нашей критической инфраструктуры, АЭС, аэродромов", - сказал Резников.

Напомним, в США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год.

Правительство Канады также рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.

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