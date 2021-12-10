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Україна отримала сигнали про підтримку оборони, - Резніков

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 00:29
Україна отримала сигнали про підтримку оборони, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Артур Родивилов

Україна отримала від партнерів сигнали про підтримку оборони. Зокрема ЗСУ потребують систем ПРО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова в ефірі "Право на владу".

Міністр оборони представив перелік потреб, які цікавлять Збройні сили України.

"Отримав досить позитивні сигнали, які ми можемо отримати. Не можу розкривати, але можу сказати, що у нас є певні пріоритети - це ПРО і ППО", - заявив міністр.

Також ЗСУ цікавлять "кіберпростір і кіберзахист, море і радіоелектронна боротьба".

"Це нам потрібно для захисту нашої критичної інфраструктури, АЕС, аеродромів", - сказав Резніков.

Нагадаємо, в США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік.

Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.

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