Украина получила от Британии новую партию РСЗО М270

Великобритания передала украинским Вооруженным силам новую партию реактивных систем залпового огня М270. Они уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Алексея Резникова.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270. Благодарю Бена Уоллеса и весь британский народ!

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

Как известно, 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.

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