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Україна отримала від Британії нову партію РСЗВ М270

Фото: Україна отримала від Британії нову партію РСЗВ М270 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Велика Британія передала українським Збройним силам нову партію реактивних систем залпового вогню М270. Вони вже прибули в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Рєзнікова.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Уоллесу та всьому британському народу!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності NASAMS протягом декількох місяців.

Як відомо, 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

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УкраїнаВеликобританіяРСЗОВійськова допомога