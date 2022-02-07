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Украина получила более 1000 тонн оружия и оборудования от партнеров, - Кулеба

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время. Эта цифра составляет более 1000 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Украина получает сегодня усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия - общий вес в более 1000 тонн. Рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение. Они усиливают позицию Украины за столом переговоров", - рассказал Кулеба.

Министр также добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас является не допустить очередную волну войны России против Украины.

Напомним, Эстония в ближайшее время поставит Украине ракеты в противотанковые комплексы "Джавелин".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что поставки оружия в Украину начнутся на этой неделе.

При этом недавно в Украину прибыл очередной самолет с 85 тоннами военной помощи от США.

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