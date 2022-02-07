Україна отримала понад 1000 тонн зброї та обладнання від партнерів, - Кулеба

"Україна отримує сьогодні посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 млрд. Доставленої зброї - загальну вагу в понад 1000 тон. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення. Вони посилюють позицію України за столом переговорів", - розповів Кулеба.

Міністр також додав, що рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключовою темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.