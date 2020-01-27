Украина получила 1,25 млрд евро от выпуска евробондов

Государственная казначейская служба Украины 27 января 2020 года получила средства от облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным пресс-службы, 10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, 22 января 2020 года Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

Напомним, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций на 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых. После Минфина в 2019 году на рынок вышли государственные компании НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця".