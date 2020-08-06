Украина не получала согласия Беларуси на выдачу "вагнеровцев", - Кулеба

Украинская сторона еще не получала официального согласия Беларуси на выдачу арестованных боевиков частной военной компании "Вагнера". Часть из них воевала против украинской армии на Донбассе.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев сделал запрос о выдаче боевиков, и этот вопрос был ключевым в ходе вчерашнего разговора лидеров Украины и Беларуси.

"Информации о том, что Беларусь уже официально согласилась отдать этих лиц Украине, мы не имеем… Беларусь сразу предоставила нам список задержанных, наши правоохранительные органы его проанализировали и установили: кто является чистым гражданином Украины, у кого украинский и российский паспорта, а кто их принимал участие в вооруженных действиях в составе российских формирований. Мы максимально все установили, поименно, знаем, сколько их… и наши правоохранительные органы делали запрос об их выдаче", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что официальной коммуникации о согласии Минска передать боевиков Киеву еще не было.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить украинского и российского генпрокуроров в страну в связи с арестом этих боевиков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил выдать их Киеву.