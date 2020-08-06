Україна не отримувала згоди Білорусі на видачу "вагнерівців", - Кулеба

Українська сторона ще не отримувала офіційної згоди Білорусі на видачу арештованих бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Частина з них воювала проти української армії на Донбасі.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Київ зробив запит про видачу бойовиків, і це питання було ключовим в ході вчорашньої розмови лідерів України і Білорусі.

"Інформації про те, що Білорусь вже офіційно погодилася віддати цих осіб України, ми не маємо... Білорусь відразу надала нам список затриманих, наші правоохоронні органи його проаналізували і встановили: хто є чистим громадянином України, у кого український і російський паспорти, хто брав участь у збройних діях у складі російських формувань. Ми максимально все встановили, поіменно, знаємо, скільки їх... і наші правоохоронні органи робили запит про їх видачу", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що офіційної комунікації про згоду Мінська передати бойовиків Києву ще не було.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити українського і російського генпрокурорів в країну в зв'язку з арештом цих бойовиків.

До цього президент України Володимир Зеленський попросив видати їх Києву.