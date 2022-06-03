Украина не получала никаких гарантий РФ касательно коридоров из портов, - Кулеба

Украина не получала от России никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-страницу.
По словам министра, Украина готова создать все нужные условия для возобновления экспорта украинского зерна из порта Одессы.
"Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами", - подчеркнул Кулеба.
Как известно, в украинских портах заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, которое должны были отправить в страны Африки и Азии. Однако из-за активности российских кораблей в Черном море и угрозы высадки российского десанта в Одессе, экспорт этого зерна является невозможным.
Напомним, вчера российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Россия якобы готова дать коридор для вывоза украинского зерна.
Кроме того, турецкие СМИ публиковали информацию о том, что Турция подготовила дорожную карту, которая может помочь возобновить экспорт украинского зерна.
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