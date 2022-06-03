Украина не получала никаких гарантий РФ касательно коридоров из портов, - Кулеба

Украина не получала от России никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-страницу .

По словам министра, Украина готова создать все нужные условия для возобновления экспорта украинского зерна из порта Одессы.

"Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Как известно, в украинских портах заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, которое должны были отправить в страны Африки и Азии. Однако из-за активности российских кораблей в Черном море и угрозы высадки российского десанта в Одессе, экспорт этого зерна является невозможным.