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Украина не получала никаких гарантий РФ касательно коридоров из портов, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина не получала от России никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-страницу.

По словам министра, Украина готова создать все нужные условия для возобновления экспорта украинского зерна из порта Одессы.

"Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Как известно, в украинских портах заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, которое должны были отправить в страны Африки и Азии. Однако из-за активности российских кораблей в Черном море и угрозы высадки российского десанта в Одессе, экспорт этого зерна является невозможным.

Напомним, вчера российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Россия якобы готова дать коридор для вывоза украинского зерна.

Кроме того, турецкие СМИ публиковали информацию о том, что Турция подготовила дорожную карту, которая может помочь возобновить экспорт украинского зерна.

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