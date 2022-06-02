Турция подготовила "дорожную карту" обеспечения экспорта украинского зерна, - СМИ

Турция, с целью разрешения глобального продовольственного кризиса, подготовила "дорожную карту", детали которой будут обсуждены представителями России, Украины и ООН в ближайшее время. План должен обеспечить безопасное поступление зерна из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание " Anadolu ".

"Дорожная карта" по функционированию "Зернового коридора" была подготовлена по итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителям ООН. Также планируется создание и командного центра в Стамбуле.

Во время четырехстороннего совещания, которое запланировано на ближайшие дни, будут обсуждаться:

маршрут экспорта;

страхование и безопасность кораблей;

очищение моря от мин.

Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.

Отмечается, что вопрос "зернового коридора" президент Тайип Эрдоган также нарушал во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.