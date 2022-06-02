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Турция подготовила "дорожную карту" обеспечения экспорта украинского зерна, - СМИ

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 18:11
Турция подготовила "дорожную карту" обеспечения экспорта украинского зерна, - СМИ Фото: Турция подготовила "дорожную карту" обеспечения экспорта украинского зерна (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция, с целью разрешения глобального продовольственного кризиса, подготовила "дорожную карту", детали которой будут обсуждены представителями России, Украины и ООН в ближайшее время. План должен обеспечить безопасное поступление зерна из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание "Anadolu".

"Дорожная карта" по функционированию "Зернового коридора" была подготовлена по итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителям ООН. Также планируется создание и командного центра в Стамбуле.

Во время четырехстороннего совещания, которое запланировано на ближайшие дни, будут обсуждаться:

  • маршрут экспорта;
  • страхование и безопасность кораблей;
  • очищение моря от мин.

Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.

Отмечается, что вопрос "зернового коридора" президент Тайип Эрдоган также нарушал во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, РБК-Украина писало, что по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возврата продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок.

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