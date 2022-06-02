Россия готова дать коридор для вывоза украинского зерна, - Небензя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, ранее стало известно, что Турция подготовила дорожную карту, которая может помочь обеспечить экспорт украинского зерна по Черному морю. Ожидается, что ее в ближайшее время обсудят представители России, Украины и ООН.

Кроме того, турецкие СМИ пишут, что Киев и Москва могут договориться о разблокировке черноморских портов на встрече в Стамбуле.

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