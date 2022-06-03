RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна не отримувала жодних гарантій РФ щодо коридорів з портів, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не отримувала від Росії жодних гарантій безпечного проходу суден з зерном з українських портів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-сторінку.

За словами міністра, Україна готова створити всі потрібні умови для відновлення експорту українського зерна з порту Одеси.

"Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - наголосив Кулеба.

Як відомо, в українських портах заблоковано понад 20 мільйонів тонн зерна, яке мали відправити в країни Африки та Азії. Однак через активність російських кораблів в Чорному морі та загрозу висадки російського десанту в Одесі, експорт цього зерна є неможливим.

Нагадаємо, вчора російський постпред в ООН Василь Небензя заявив, що Росія нібито готова дати коридор для вивезення українського зерна.

Крім того, турецькі ЗМІ публікували інформацію про те, що Туреччина підготувала дорожню карту, яка може допомогти відновити експорт українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаОдесаДмитро КулебаВійна Росії проти України