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Украина и Польша создадут новую платформу по типу "Люблинского треугольника"

Автор: Игорь Литвиненко

Украина и Польша планируют создать новый формат сотрудничества в сфере национальной безопасности. Его планируют сделать по типу "Люблинского треугольника" с привлечением Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующих договоренностей достигли секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох. Они считают, что привлечение к сотрудничеству литовской стороны позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

"Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать и двигаться вперед", - сказал Данилов.

Напомним, в конце июля Украина, Польша и Литва создали платформу "Люблинский треугольник" для политического, экономического и социального сотрудничества.

Как писало РБК-Украина, встреча "Люблинского треугольника" состоится в Украине осенью.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в октябре планирует посетить Украину, до этого с визитом может посетить страну министр иностранных дел Збигнев Рау.

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