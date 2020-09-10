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Україна і Польща створять нову платформу за типом "Люблінського трикутника"

Автор: Игорь Литвиненко

Україна і Польща планують створити новий формат співпраці в сфері національної безпеки. Його планують зробити за типом "Люблінського трикутника" з залученням Литви.

Про це повідомляє пресс-служба Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Відповідних домовленостей досягли секретар РНБО Олексій Данілов і голова Бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох. Вони вважають, що залучення до співпраці литовської сторони дозволить розширити та активізувати тристоронню співпрацю в сфері безпеки.

"Незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби, наші контакти не зупинилися, і ми продовжуємо успішно співпрацювати і рухатися вперед", - сказав Данілов.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Польща і Литва створили платформу "Люблінський трикутник" для політичного, економічного та соціального співробітництва.

Як повідомляло РБК-Україна, зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні восени.

Також повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда в жовтні планує відвідати Україну, до цього з візитом може відвідати країну міністр закордонних справ Збігнєв Рау.

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