ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дуда планирует приехать в Украину с визитом в октябре

Карпаче, Четверг 10 сентября 2020 01:20
Дуда планирует приехать в Украину с визитом в октябре
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польши Анджей Дуда планирует посетить Украину. Визит намечен на октябрь.

Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Укринформ".

Министр добавил, что он, возможно, посетит Украину еще до визита Дуды в Киев.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сообщил Рау.

Как известно, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одним из первых провел телефонный разговор с новым главой польской дипломатии Збигневом Рау.

Кулеба поздравил Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей.

Министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Добавим, осенью планируется встреча "Люблинского треугольника" при участии министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Анджей ДудаПольшавизит
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь