Дуда планирует приехать в Украину с визитом в октябре

Фото: Анджей Дуда (flickr.com)

Президент Польши Анджей Дуда планирует посетить Украину. Визит намечен на октябрь.

Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Укринформ".

Министр добавил, что он, возможно, посетит Украину еще до визита Дуды в Киев.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сообщил Рау.

Как известно, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одним из первых провел телефонный разговор с новым главой польской дипломатии Збигневом Рау.

Кулеба поздравил Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей.

Министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Добавим, осенью планируется встреча "Люблинского треугольника" при участии министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.