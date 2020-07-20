Украина и Польша расследуют деятельность "Укравтодора" в 2016-2019 годы

Украина и Польша расследуют деятельность Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" в 2016-2019 годах. Таким образом в ведомстве прокомментировали масштабные обыски.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в своем Facebook.

"О следственных действиях... По сообщению НАБУ, совместно с САП, а также Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой продолжается совместное расследование деятельности Агентства в период с октября 2016 года до октября 2019 года", - указано в сообщении.

Госагентство подчеркивает, что обеспечивает полный доступ ко всем необходимым документам и информации для всестороннего расследования.

"В связи с особенностями проведения досудебного расследования, детали дела будут сообщены в возможном объеме правоохранительными органами", - добавили в ведомстве.

Отметим, ранее стало известно, что НАБУ совместно с польскими правоохранителями проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. В Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

При этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что обыски проходят и в офисах "Укравтодора".

Напомним, расследование проводят одновременно Центральное антикоррупционное бюро и районная прокуратура в Варшаве, а также САП и НАБУ в Киеве.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины.