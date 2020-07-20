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В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"

Варшава, Понедельник 20 июля 2020 09:03
В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"
Фото: Станислав Новак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новака подозревают в коррупции

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Об этом пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал детали позже.

Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

Отметим, Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал дожность главы "Укравтодора" до 2019 года.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 25 сентября 2019 года уволил главу "Укравтодора".

В Мининфраструктуры говорили, что Новак "наименее проблемный" из старой команды, которая занималась дорогами в Украине.

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