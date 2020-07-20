Україна та Польща розслідують діяльність "Укравтодору" у 2016-2019 роках

Україна та Польща розслідують діяльність Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" у 2016-2019 роках. Таким чином у відомстві прокоментували масштабні обшуки.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у своєму Facebook.

"Щодо слідчих дій... За повідомленням НАБУ, спільно з САП, а також Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою триває спільне розслідування діяльності Агентства у період з жовтня 2016 року до жовтня 2019 року", - вказано у повідомленні.

Держагентство підкреслює, що забезпечує повний доступ до всіх необхідних документів та інформації для всебічного розслідування.

"У зв’язку з особливостями проведення досудового розслідування, деталі справи будуть повідомлені в можливому обсязі правоохоронними органами", - додали у відомстві.

Відзначимо, раніше стало відомо, що НАБУ спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках загального розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову "Укравтодору" Славоміра Новака.

При цьому глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що обшуки проходять і в офісах "Укравтодору".

Нагадаємо, розслідування проводять одночасно Центральне антикорупційне бюро і районна прокуратура у Варшаві, а також САП і НАБУ в Києві.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього главу Державної служби автомобільних доріг України.