Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе

Фото: флаг ЕС (twitter.com/EU/Commission)

Также министры ЕС обсудят ситуацию в Азовском море

"Выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море обсудят министры иностранных дел стран-членов ЕС 19 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на повестку дня заседания министров.

Как отмечается, "министры иностранных дел рассмотрят последние события в Украине, в том числе в восточной Украине и Азовском море".

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий написал в своем Twitter, что ожидает обсуждения на заседании санкций в связи с проведением "выборов" в отдельных районах Донбасса 11 ноября.

"Предполагаю мощные санкции ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе в нарушение Минска", - написал посол.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко вчера, 12 ноября, заявил, что тема проведения незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донбасса будет подниматься на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел ЕС и комитета министров Совета Европы.

Также сообщим, что специальное заседание Постоянного совета ОБС относительно "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоится 12 ноября.