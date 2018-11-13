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Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе

Новости » Политика    13.11.2018 - 12:38
Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе
Фото: флаг ЕС (twitter.com/EU/Commission)

Также министры ЕС обсудят ситуацию в Азовском море

"Выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море обсудят министры иностранных дел стран-членов ЕС 19 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на повестку дня заседания министров.

Как отмечается, "министры иностранных дел рассмотрят последние события в Украине, в том числе в восточной Украине и Азовском море".

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий написал в своем Twitter, что ожидает обсуждения на заседании санкций в связи с проведением "выборов" в отдельных районах Донбасса 11 ноября.

"Предполагаю мощные санкции ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе в нарушение Минска", - написал посол.

Министры ЕС на следующей неделе обсудят &quot;выборы&quot; на ДонбассеНапомним, президент Украины Петр Порошенко вчера, 12 ноября, заявил, что тема проведения незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донбасса будет подниматься на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел ЕС и комитета министров Совета Европы.

Также сообщим, что специальное заседание Постоянного совета ОБС  относительно "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоится 12 ноября.

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