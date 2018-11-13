Евросоюз требует от РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Фото: Евросоюз (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС напомнили, что пдлительность санкций против России связана с выполнением ею Минских договоренностей.

Евросоюз глубоко обеспокоен из-за российского военного оборудования и личного состава в неподконтрольных Украине районах Донбасса и призывает РФ прекратить подпитывать конфликт, поддерживая боевиков. Об этом говорится в заявлении делегации ЕС в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитку конфликта путем оказания финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - говорится в заявлении.

В ЕС напоминают, что продолжительность санкций против России связана с выполнением ею Минских договоренностей.

Кроме того, делегация ЕС во время специального заседания, посвященного незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса 11 ноября, подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их.

"Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их не имеющими никакой юридической силы", - сказано в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства после установления надлежащих условий безопасности и в соответствии со стандартами ОБСЕ.