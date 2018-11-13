Сейм Литвы осудил "выборы" на Донбассе

Фото: сейм Литвы (flickr.comLietuvos/Respublikos_Seimas)

В документе утверждают, что "выборы" демонстрируют своеволие России, которая оккупировала эти территории

Сейм Литвы единогласно осудил проведение так называемых выборов на оккупированном Донбассе. Соответствующую резолюцию "О нелегальных так называемых выборах на оккупированных Россией территориях Украины" Сейм проголосовал во вторник, 13 ноября, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

В документе утверждают, что "выборы" демонстрируют своеволие России, которая оккупировала эти территории. Также в резолюции говорится, что "голосование" организованно, в то время как Россия продолжает проводить интенсивные военные действия против Украины, а выборы не имеют ничего общего со свободными и демократическими выборами.

Отметим, глава Сената Польши Станислав Карчевский считает, что интересы его страны, Литвы и Украины совпадают, а их общим врагом является "имперская политика Москвы", провокациям которой нужно противостоять вместе.

Также Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе.

Добавим, что высокий представитель европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что проведенные 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов.