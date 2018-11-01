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Украина документирует все случаи задержания РФ судов в Азовском море, - Тука

Новости » Политика    01.11.2018 - 00:57
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

Все собранные показания будут использованы для исков против России

Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море, и намерен использовать эти показания в суде. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Касательно того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно все документируется, каждый случай, собираются показания и судовладельцев, и капитанов тех судов, которые задерживаются Российской Федерацией", - заявил Тука.

Он также отметил, что собранные материалы должны стать основой для последующего иска против РФ со стороны Министерства иностранных дел в международные судебные инстанции.

Тука подчеркнул, что остановки Россией судов в Азовском море являются незаконными, поскольку, согласно международному морскому праву, останавливать гражданские суда можно только в четырех случаях: работорговля, пиратство, незаконное осуществление эфирного вещания и смена флага.

"Никаких законных оснований для осуществления таких действий Россией не существует априори", - подчеркнул он.

Напомним, украинская сторона добавит к доказательной базе в международных судах одобренный Европарламентом проект резолюции, в котором предусмотрено ужесточение санкций против РФ из-за обострения ситуации в Азовском море.

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