Украина документирует все случаи задержания РФ судов в Азовском море, - Тука

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

Все собранные показания будут использованы для исков против России

Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море, и намерен использовать эти показания в суде. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Касательно того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно все документируется, каждый случай, собираются показания и судовладельцев, и капитанов тех судов, которые задерживаются Российской Федерацией", - заявил Тука.

Он также отметил, что собранные материалы должны стать основой для последующего иска против РФ со стороны Министерства иностранных дел в международные судебные инстанции.

Тука подчеркнул, что остановки Россией судов в Азовском море являются незаконными, поскольку, согласно международному морскому праву, останавливать гражданские суда можно только в четырех случаях: работорговля, пиратство, незаконное осуществление эфирного вещания и смена флага.

"Никаких законных оснований для осуществления таких действий Россией не существует априори", - подчеркнул он.

Напомним, украинская сторона добавит к доказательной базе в международных судах одобренный Европарламентом проект резолюции, в котором предусмотрено ужесточение санкций против РФ из-за обострения ситуации в Азовском море.