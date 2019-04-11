Украина полностью не избежала влияния РФ на выборы, - Порошенко

Президент Перт Порошенко заявил, что Украина не смогла избежать российского влияния на ход президентских выборов. Об этом он заявил во время выступления на форуме по безопасности сегодня в Киеве.

Порошенко признал, что несмотря на усилия, "не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы". Президент отметил, что последствия этого влияния нужно тщательно изучить и проанализировать.

Кроме того, он заявил, что сейчас в Украине уникальная избирательная кампания.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации. В частности, РФ всеми средствами пыталась повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием ресурсов сети интернет.

Как писало РБК-Украина ранее, российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента.

Добавим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что СБУ и департамент киберполиции предупредили несколько кибератак на сервера Центральной избирательной комиссии в день выборов в Украине.