Україна повністю не уникнула впливу РФ на вибори, - Порошенко

Президент Перт Порошенко заявив, що Україна не змогла уникнути російського впливу на перебіг президентських виборів. Про це він заявив під час виступу на форумі безпеки сьогодні в Києві.

Порошенко визнав, що незважаючи на зусилля, "не вдалося повністю уникнути російського впливу на українські вибори". Президент зазначив, що наслідки цього впливу потрібно ретельно вивчити і проаналізувати.

Він заявив, що зараз в Україні унікальна виборча кампанія.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила, що напередодні виборів у соцмережах Україні в соцмережах активізувалися спецслужби Російської Федерації. Зокрема, РФ всіма засобами намагалася вплинути на виборчий процес через маніпулятивний вплив на електоральні настрої громадян України з використанням ресурсів мережі інтернет.

Як писало РБК-Україна раніше, російські спецслужби готували теракт в метро Харкова напередодні виборів президента.

Додамо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервера Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні.