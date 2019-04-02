Аваков рассказал о кибератаках на сервера ЦИК в день выборов

Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

В день выборов предупредили несколько атак на сервера ЦИК

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что СБУ и департамент киберполиции предупредили несколько кибератак на сервера Центральной избирательной комиссии в день выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выстпление Авакова в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Так, по его словам, было констатировано несколько попыток сканирования системы, то есть прощупывания системы, точек входа, уязвимостей.

" Мы констатировали несколько попыток сканирования системы, то есть прощупывания системы, точек входа, уязвимостей и т.п. Сканирования происходили с украинских IP-адресов в Украине. Это оказались взломанные роутеры из Российской федерации", - рассказал он.

Аваков добавил, что атаки были успешно предотвращены.

Напомним, ранее Арсен Аваков рассказал, кто находился возле помещения Центральной избирательной комиссии, 31 марта, в день выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве, 31 марта, в день выборов президента Украины, собрались около 50 неизвестных людей.

По словам народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, часть людей под ЦВК приехала на митинг в поддержку кандидата на выборах президента Украины Юлии Тимошенко. По ее словам, это ребята из нескольких общественных организаций.