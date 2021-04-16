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Украина показала замечательную сдержанность перед лицом агрессии РФ, - поверенная в делах США

Автор: Андрей Василюк

Украина в условиях угроз со стороны России, которая сконцентрировала свои войска на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, продемонстрировала "замечательную сдержанность". При этом Вооруженные силы Украины образца 2021 года существенно отличаются от состояния 2014 года.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России. Но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и ее вооруженные силы значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году", - сказала Квин.

Также она добавила, что ВСУ стали более соответствующими стандартам НАТО.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула войска к границе в попытках спровоцировать Украину, чтобы запугать украинцев. По его мнению, это политическое и психологическое давление.

Кроме того, президент заявил, что расширение Россией военной агрессии против Украины может принести только новые страдания и проблемы всем на европейском континенте. Поэтому не в интересах стран Европы допустить новое нападение РФ на Украину.

Зеленский отметил, что на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тысяч военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

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