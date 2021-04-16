RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна показала чудову стриманість перед обличчям агресії РФ, - повірена в справах США

Автор: Андрій Василюк

Україна в умовах погроз з боку Росії, яка сконцентрувала свої війська на кордоні з Україною та окупованому Криму, продемонструвала "чудову стриманість". При цьому Збройні сили України зразку 2021 року суттєво відрізняються від стану 2014 року.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії. Але на тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року і її збройні сили значно відрізняються від того, чим вони були в 2014 році", - сказала Квін.

Також вона додала, що ЗСУ стали більш відповідними до стандартів НАТО.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія стягнула війська до кордону у спробах спровокувати Україну, щоб залякати українців. На його думку, це політичний і психологічний тиск.

Крім того, президент заявив, що розширення Росією військової агресії проти України може принести тільки нові страждання та проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.

Зеленський зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америки
Читайте також
США схвалили додаткові 150 млн доларів військової допомоги Україні
Квін про агресію Росії проти України: це матиме наслідки
У Путіна різко відреагували на нові санкції США: буде принцип взаємності
Прогноз погоди