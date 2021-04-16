Україна показала чудову стриманість перед обличчям агресії РФ, - повірена в справах США

Україна в умовах погроз з боку Росії, яка сконцентрувала свої війська на кордоні з Україною та окупованому Криму, продемонструвала "чудову стриманість". При цьому Збройні сили України зразку 2021 року суттєво відрізняються від стану 2014 року.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії. Але на тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року і її збройні сили значно відрізняються від того, чим вони були в 2014 році", - сказала Квін.
Також вона додала, що ЗСУ стали більш відповідними до стандартів НАТО.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія стягнула війська до кордону у спробах спровокувати Україну, щоб залякати українців. На його думку, це політичний і психологічний тиск.
Крім того, президент заявив, що розширення Росією військової агресії проти України може принести тільки нові страждання та проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.
Зеленський зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.