Украина пока не инициирует перенос заседаний ТКГ из Беларуси, - Кравчук

В контексте ситуации в Беларуси украинская сторона пока не поднимает вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из этой страны. Однако такой вариант не исключается.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, а модератором переговоров в Минске является ОБСЕ.

"Если в ОБСЕ, в том числе в Украине, в России и других странах, консенсусом будет принято решение о том, что нужно перенести (площадку переговоров ТКГ из Минска, - ред.) в силу таких-то причин, то мы это рассмотрим и вместе примем решение. Сейчас Украина этот вопрос на повестку дня не выносит", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что если ситуация в Беларуси приведет к тому, что больше не будет условий для переговоров ТКГ, то площадку перенесут в другую нейтральную страну.

Кроме того, он рассказал о возможных переговорах с представителями оккупированного Донбасса, кто в них сможет взять участие и в каком формате.