Україна поки не ініціює перенесення засідань ТКГ з Білорусі, - Кравчук

У контексті ситуації в Білорусі українська сторона поки не піднімає питання перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з цієї країни. Однак такий варіант не виключається.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Він в черговий раз підкреслив, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі, а модератором переговорів в Мінську є ОБСЄ.

"Якщо в ОБСЄ, в тому числі в Україні, в Росії та інших країнах, консенсусом буде прийнято рішення про те, що потрібно перенести (майданчик переговорів ТКГ з Мінська, - ред.) в силу таких причин, то ми це розглянемо і разом приймемо рішення. Зараз Україна це питання на порядок денний не виносить", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що якщо ситуація в Білорусі призведе до того, що більше не буде умов для переговорів ТКГ, то майданчик перенесуть до іншої нейтральної країни.

Крім того, він розповів про можливі переговори з представниками окупованого Донбасу, хто в них зможе взяти участь і в якому форматі.