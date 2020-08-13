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Кравчук не исключает перенос заседаний ТКГ из Беларуси

Киев, Четверг 13 августа 2020 13:58
Кравчук не исключает перенос заседаний ТКГ из Беларуси
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Кравчук рассчитывает, что ситуация в Беларуси нормализуется

Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена. В частности, в другую нейтральную страну.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Беларусь участия в Трехсторонней контакной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, - ред.) тогда мы будем искать другое место", - заявил Кравчук.

Он напомнил, что до минских соглашений были женевские.

"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их… Но пока я надеюсь, что все (в Беларуси, - ред.) уладится", - добавил Кравчук.

Напомним, Кравчук, комментируя возможность проведения выборов на оккупированном Донбассу, заявил, что, когда стреляют, выборы проводить нельзя.

Отметим, в 2018 году президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Казахстан.

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