UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина подтверждает завтрашний выход трех судов из Одесских портов: подробности

Фото: Украина подтверждает завтрашний выход трех судов из Одесских портов (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 5 августа, еще три судна с продовольствием выйдут из украинских портов. Они будут транспортировать более 50 тысяч тонн кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", - написал он.

Кубраков отметил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно будут перевозить более 50 тысяч тонн кукурузы в рамках "зерновой инициативы".

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал выход еще трех судов из Украины.

Как сообщалось ранее, первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта 1 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризисАлександр Кубраков