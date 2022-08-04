Україна підтверджує завтрашній вихід трьох суден з Одеських портів: подробиці

У п'ятницю, 5 серпня, ще три судна з продовольством вийдуть з українських портів. Вони транспортуватимуть більше 50 тисяч тонн кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова .

"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення", - написав він.

Кубраков зазначив, що на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно перевозитимуть більше 50 тисяч тонн кукурудзи у рамках "зернової ініціативи".