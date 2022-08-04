Зерновой коридор: Турция анонсировала выход еще трех судов из Украины

В рамках зернового коридора из Украины выйдет еще три судна с продовольствием.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Благодаря интенсивной работе Совместного координационного центра запланировано, что из украинских портов в рамках отгрузки зерна стартуют 3 судна", - сказал Акар. По словам министра, корабли должны отправиться завтра, 5 августа.