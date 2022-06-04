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Украина подтвердила обмен телами погибших бойцов с Россией

Фото: Украина подтвердила обмен телами погибших бойцов с Россией (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 2 июня, на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Украинская сторона подтвердила проведение обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции Украины в субботу, 4 июня.

В результате переговоров была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция обмена проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с ГУР, СБУ, Генштабом и т.д.

Напомним, изначально о происшедшем обмене сообщили пропагандисты российского "Первого канала".

Как сообщалось, во вторник, 31 мая, в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.

Ранее россияне взяли в плен Евгения Семидоцкого - члена захваченного РФ экипажа рейдового буксира "Яны Капу", освобожденного из него буквально в 2019 году.

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