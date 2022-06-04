Украина и Россия провели обмен телами погибших бойцов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал корреспондента "Первого канала" Ирины Куксенковой.

Как отметила российский корреспондент, обмен состоялся на линии боевого столкновения в Запорожской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заменил вице-премьер-министра Ирину Верещук и возглавил Координационный штаб по обращению с пленными. Между тем разведка поддерживает связь с пленными бойцами полка "Азов".

По словам австрийского канцлера Карла Негаммера, глава Кремля Владимир Путин согласился интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

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