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Украина и Россия провели обмен телами погибших бойцов

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Суббота 04 июня 2022 12:02
Украина и Россия провели обмен телами погибших бойцов Фото: Украина и Россия провели обмен телами погибших бойцов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Поменяли 160 на 160.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал корреспондента "Первого канала" Ирины Куксенковой.

Как отметила российский корреспондент, обмен состоялся на линии боевого столкновения в Запорожской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заменил вице-премьер-министра Ирину Верещук и возглавил Координационный штаб по обращению с пленными. Между тем разведка поддерживает связь с пленными бойцами полка "Азов".

По словам австрийского канцлера Карла Негаммера, глава Кремля Владимир Путин согласился интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

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