Украинский моряк с "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз

Евгения Семидоцкого - члена захваченного РФ экипажа рейдового буксира "Яны Капу", освобожденного из плена в 2019 году, россияне снова взяли в плен. Второй раз за последние 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", - рассказал он.

До того, как попасть в плен во второй раз, Семидоцкий в Сватово работал в пожарно-спасательном отряде местной ГСЧС.

"Оставался там до последнего, чтобы помогать людям", - добавил Гайдай.