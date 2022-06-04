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Україна підтвердила обмін тілами загиблих бійців із Росією

Фото: Україна підтвердила обмін тілами загиблих бійців із Росією (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 2 червня, на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Українська сторона підтвердила проведення обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції України в суботу, 4 червня.

В результаті переговорів було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з ГУР, СБУ, Генштабом та ін.

Нагадаємо, спочатку про обмін, що відбувся, повідомили пропагандисти російського "Першого каналу".

Як повідомлялось, у вівторок, 31 травня, в Україні було ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва.

Раніше росіяни взяли в полон Євгена Семидоцького - члена захопленого РФ екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", звільненого з нього буквально в 2019 році.

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