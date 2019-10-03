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Украина не подписывала соглашений с "ЛДНР", - Зеленский

Новости » Политика    03.10.2019 - 19:47
Украина не подписывала соглашений с "ЛДНР", - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что украинская сторона направила отдельное письмо спецпредставителю ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не подписывала соглашений с так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками". Об этом он сказал во время своего видеобращения в четверг вечером.

Зеленский заявил, что украинская сторона направила отдельное письмо спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику касательно согласования "формулы Штайнмайера".

"Подписывали ли мы какие-либо соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет, мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, где подтвердили согласование позиций по тексту данной формулы. Завтра выборы на Донбассе? Нет, дальше пройдет встреча в нормандском формате", - сказал он.

Напомним, ранеее Зеленский назвал темы нормандского саммита. Он заявил, что на Донбассе должно состояться полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований. Также он добавил, что должен состояться обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

Кроме того, Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет подписан на встрече "нормандской четверки", а будет написан в обсуждении с украинским обществом. Он заверил, что сдачи национальных интересов не будет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у Путина сомневаются в проведении нормандской встречи в октябре якобы из-за напряженного графика президента России.

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