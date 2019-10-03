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Україна не підписувала угод з "ЛДНР", - Зеленський

Новини » Політика    03.10.2019 - 19:47
Україна не підписувала угод з "ЛДНР", - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що українська сторона направила окремий лист спецпредставникові ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не підписувала угод з так званими Луганською та Донецькою "народними республіками". Про це він сказав під час свого відеозвернення у четвер ввечері.

Зеленський заявив, що українська сторона направила окремий лист спецпредставникові ОБСЄ Мартіну Сайдику щодо погодження "формули Штайнмайера".

"Підписували ми які-небудь угоди з так званими ДНР або ЛНР? Ні, ми відправили окремий лист пану Сайдику, де підтвердили узгодження позицій по тексту даної формули. Завтра вибори на Донбасі? Ні, далі пройде зустріч в нормандському форматі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав теми нормандського саміту. Він заявив, що на Донбасі має відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань. Також він додав, що повинен відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

Крім того, Зеленський заявив, що закон про особливий статус Донбасу не буде підписано на зустрічі "нормандської четвірки", а буде написаний в обговоренні з українським суспільством. Він запевнив, що здачі національних інтересів не буде.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Путіна сумніваються в проведенні нормандської зустрічі у жовтні нібито через напружений графік президента Росії.

Зеленський назвав теми нормандського саміту Зеленський розповів про підготовку нового закону про особливий статус Донбасу
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