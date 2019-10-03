Зеленский рассказал о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса не будет подписываться на встрече в нормандском формате. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

По его словам, закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

"Будет ли там (на встрече в нормандском формате, - ред.) подписываться новый закон об особом статусе Донбасса? Нет, этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет, мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии. Никакой капитуляции, сдачи национальных интересов и договорняков", - заявил президент.

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