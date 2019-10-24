Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business

Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

По его словам, это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и “зеленый свет” для иностранных инвесторов.



"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - отметил Гончарук.

Он добавил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:

Защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодополучателей и компонентой;

Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований до найма независимого проектанта и инженера технадзора и внедрив систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

РБК-Украина писало, что Украина заняла 85-е место среди 141 стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) за 2019 год.

Напомним, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился к уровню 2016 года.