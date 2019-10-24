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Україна піднялася на сім пунктів у рейтингу Doing Business

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Україна посіла 64 місце

Україна піднялася одразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business-2020 та посіла 64 місце серед 190 країн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

За його словами, це позитивний сигнал для українських підприємців та “зелене світло” для іноземних інвесторів.

"І це лише початок! Ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції", - зазначив Гончарук.

Він додав, що за останній рік Україна продемонструвала найбільший прогрес за такими компонентами:

  • Захист міноритарних акціонерів- це +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою;
  • Отримання дозволу на будівництво - це +10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадивши систему онлайн-сповіщень, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.

РБК-Україна писало, що Україна посіла 85-е місце серед 141 країн рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF) за 2019 рік.

Нагадаємо, в липні показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

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