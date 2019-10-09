Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности WEF

Фото: WEF (weforum.org)

Уровень конкурентоспособности экономики ниже, чем в среднем по миру

Украина заняла 85-е место среди 141 стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) за 2019 год. Об этом сообщается в ежегодном отчете WEF.

Таким образом, Украина опустилась на две позиции по сравнению с 2018 годом, когда она была на 83-м месте.

Среднее значение индекса конкурентоспособности 141 стран мира составляет 61 пунктов. Украина с 57,0 баллами находится ниже среднего уровня.

weforum.org

По данным WEF, Сингапур является самой конкурентоспособной экономикой в мире в 2019 году, обогнав Соединенные Штаты, которые опустились на второе место. Также в пятерку лидеров вошли Гонконг (3-е место), Нидерланды (4-е место) и Швейцария (5-е место).

При составлении рейтинга WEF оценил 103 показателя. Показатели были разделены на 12 категорий. Основными элементами, которые охватывают социально-экономические элементы, являются: институты, инфраструктура, внедрение ИКТ, макроэкономическая стабильность, здоровье, навыки, рынок товаров, рынок труда, финансовая система, размер рынка, динамизм бизнеса и инновационный потенциал.

Напомним, Украина является единственной европейской страной, которая находится в группе экономически несвободных стран в рейтинге "Экономическая свобода в мире" Fraser Institute.

Отметим, Украина находилась на 71-м месте из 190 рейтинге Doing Business за 2018 год.