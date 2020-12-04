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Украина поднялась на 25-е место в рейтинге кибербезопасности

Автор: Александр Белоус

Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020). Рейтинг составлен эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специального связи и защиты информации Украины

Во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран. Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

  • законодательство в сфере кибербезопасности;
  • анализ киберинцидентов;
  • образование в сфере кибербезопасности;
  • обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
  • электронная идентификация и доверительные услуги;
  • защита персональных данных;
  • мероприятия по реагированию на кибератаки и кіберінциденти;
  • борьба с киберпреступностью.

Напомним, Украина заняла 92-е место в Индексе процветания стран мир за 2020 год, поднявшись по сравнению с прошлым годом на четыре позиции. Десять лет назад, в 2010 году Украина занимала 89-е место.

Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.

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