Украина поднялась на 25-е место в рейтинге кибербезопасности

Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020). Рейтинг составлен эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специального связи и защиты информации Украины

Во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран. Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

законодательство в сфере кибербезопасности;

анализ киберинцидентов;

образование в сфере кибербезопасности;

обеспечение защиты цифровых и основных услуг;

электронная идентификация и доверительные услуги;

защита персональных данных;

мероприятия по реагированию на кибератаки и кіберінциденти;

борьба с киберпреступностью.

Напомним, Украина заняла 92-е место в Индексе процветания стран мир за 2020 год, поднявшись по сравнению с прошлым годом на четыре позиции. Десять лет назад, в 2010 году Украина занимала 89-е место.

Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.