Украина поднялась на 25-е место в рейтинге кибербезопасности

Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020). Рейтинг составлен эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специального связи и защиты информации Украины
Во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран. Анализ осуществлялся по следующим направлениям:
Напомним, Украина заняла 92-е место в Индексе процветания стран мир за 2020 год, поднявшись по сравнению с прошлым годом на четыре позиции. Десять лет назад, в 2010 году Украина занимала 89-е место.
Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.